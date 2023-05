«Potrà capitarti di bere ma non annegherai», la dedica di Lodo de Lo Stato Sociale all’Emilia-Romagna

«Per la Romagna, per l’Emilia, per Riccione, per Forlì, per Pesaro, per chi vive al piano terra, per chi ha paura, per chi non ne può più, per chi sta perdendo tanto, quasi tutto, per chi da domani sarà già a spaccarsi in due mettere le cose a posto, in mezzo a argini che non tengono, in un pianeta che un giorno è allagato e quello dopo va a fuoco». Inizia così il messaggio del bolognese Lodo Guenzi, voce de Lo Stato Sociale, che abbraccia idealmente le popolazioni colpite dal maltempo estremo in Emilia-Romagna. Il cantautore pubblica la foto di un tatuaggio con un verso della sua Niente di speciale: «Potrà capitarti di bere ma non annegherai». «Per la prima volta penso che questi versi della canzone a cui la gente vuole più bene tra le mie, siano in qualche modo dedicati al posto a cui voglio più bene, casa», scrive Guenzi, di ritorno a Bologna dopo aver fatto visita alla sua famiglia per sincerarsi che, almeno per loro, la situazione fosse sotto controllo. «Per chi ce la farà anche stavolta da solo, per chi sta al terzo piano e fa l’amore, per chi non può uscire, per chi è anziano, per chi ascolta le canzoni per far passare il tempo, per chi mi legge, per chi aspetta l’arcobaleno, per chi fa scorrere anche il tempo», prosegue il cantante, «spero stiate bene anche voi, e i vostri».

