Milano, bagno di folla per Chiara e Fedez per il lancio di “The Ferragnez”: «La parte più difficile? La terapia di coppia» – Foto e video

Centinaia di ragazzi in attesa all’Arco della Pace per strappare un saluto o un selfie coi due influencer. Dal 18 maggio online i primi 4 episodi della loro seconda serie

Dopo oltre un’ora e mezza di attesa, i fan di Chiara Ferragni e Fedez hanno potuto “abbracciare” i due influencer del momento all’Arco della Pace di Milano, in occasione della première di presentazione della seconda stagione della serie The Ferragnez. Bagno di folla per i due, che si sono concessi alle tante richieste di scatti e autografi. Erano centinaia le persone che li hanno attesi lungo le transenne del red carpet, allestito per l’evento nella speranza di riuscire a strappare un saluto da parte dei due. Altri hanno invece trovato posto sulle gradinate, sotto l’imponente scritta a neon The Ferragnez appositamente posizionata, per guardare in anteprima alcuni spezzoni della nuova stagione.

ANSA | Mourad Balti Touati / Fedez e Ferragni durante la presentazione di “The Ferragnez” a Milano, 17 maggio 2023

La coppia si è detta «molto emozionata». In questa première si sono fatti accompagnare dalla famiglia, ma anche da molti altri personaggi famosi e influencer. I genitori di Fedez hanno rivelato di non aver ancora guardato la seconda stagione della serie. Intanto, la coppia non manca di far crescere la suspance. «Nei nuovi episodi ci saranno momenti difficili ma anche momenti spensierati: un mix di tutto lo scorso anno a partire da marzo», fanno sapere le due star. Rispondendo ad alcune domande dei fan, riportate da Katia Follesa, rivelano che «vivere con le telecamere sempre accese è tosto». La parte più difficile, puntualizza il cantante, è stata la terapia di coppia. Ma ci tengono a sottolineare di essere cresciuti rispetto alla prima stagione.

Quando esce la serie

La serie verrà diffusa a spezzoni. Domani, 18 maggio, escono i primi quattro episodi sulla piattaforma di Amazon, Prime Video. Mentre dal 25 maggio usciranno anche gli ultimi tre. In particolare, ci sarà un episodio speciale dedicato alla partecipazione a Sanremo, dove il rapper è stato ospite e tra non poche polemiche dopo il bacio con Rosa Chemical, ma sarà disponibile a settembre.

