Al Bano, il motivo della separazione da Romina: «La marijuana, fumava quella robaccia quattro volte al giorno»

Fu una delle coppie più conosciute e seguite per quasi 30 anni, fino alla separazione nel 1999 e l’ufficializzazione del divorzio nel 2012. Dal loro matrimonio nacquero quattro figli: la primogenita, Yolanda, che scomparve in circostanze mai chiarite mentre si trovava a New Orleans, poi Yari Marco, Cristèl e Romina Jr. Jolanda. E a distanza di anni, Al Bano rivela a Oggi uno dei motivi principali della separazione dall’ex moglie Romina Power: la marijuana. «Lo dico per la prima volta, fu quello il problema», spiega il cantante, 80 anni il prossimo 20 maggio, «Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno. E lo faceva da anni, ancor prima della scomparsa di Ylenia». Secondo Al Bano, il consumo di marijuana incideva molto sull’umore della moglie, che alternava stati di spensieratezza ed euforia ad altri di tristezza. «Era un’altra donna: Fumava ed era allegra. Finito l’effetto, si intristiva e piangeva. Era irriconoscibile», racconta al settimanale, «non esprimeva più quell’attaccamento alle cose, la passione per la vita, per quello che avevamo vissuto e costruito quegli anni. Fu l’inizio della fine». Nell’intervista, il cantante di Cellino San Marco ha anche parlato del difficile rapporto con la suocera, che inizialmente lo osteggiava: «Le sue indicazioni, e questo lo avrei scoperto anni dopo, erano precise: sfruttalo, spremilo per bene e poi mandalo a quel paese»

Continua a leggere su Open

Leggi anche: