«Pesavo 90 chili e ora sono Miss Mondo Veneto»: la storia di Maria Antonietta Marino e del suo nuovo stile di vita

«Da ragazza curvy sono diventata modella grazie a un nuovo stile di vita». Così riassume il suo percorso Maria Antonietta Marino, 19enne di Giacciano con Baruchella, nel rodigino, che si è appena classificata alla finale della sezione veneta di Miss Mondo. E proprio la sua storia ha stupito la giuria del teatro Salieri di Legnago (Verona) per aver dato «una svolta alla sua vita». Ciascuna delle ragazze in gara, oltre a sfilare in costume da bagno, con abiti eleganti, sportivi e casual, doveva portare con sé una foto che la rappresentasse. Maria Antonietta ne ha scelta una particolare, racconta il Gazzettino. Mostrava la miss davanti a un quadro.

Un cambiamento radicale

«Forse vi sembrerà strano, ma fino a qualche anno fa non ero così magra ha detto la miss alla giuria – pesavo quasi 90 chilogrammi. Ho deciso di portare questa foto perché quando vidi questo quadro, decisi di cambiare, dando una svolta alla mia vita. La ragazza raffigurata nel quadro, che avevo notato in un albergo mentre mi trovavo in vacanza, aveva uno sguardo intenso e triste. Mi rispecchiava appieno». E ancora: «Da lì ho deciso che era arrivato il momento di avere più cura del mio corpo e di me stessa. Ho iniziato una dura dieta, abbinata a tanta palestra, molti sacrifici e diversi pianti. Ho capito che ognuno di noi è artefice del proprio destino. Solo noi possiamo cambiare la nostra vita: lo dobbiamo però volere, perché gli altri ci possono essere vicini, ma senza la nostra forza di volontà, non si va da nessuna parte». Nata e cresciuta in un paesino della Calabria, Maria Antonietta, che per metà è calabrese e per metà russa, si è trasferita nel Rodigino appena un anno fa.

Gli inizi e i prossimi passi

E ora racconta la sua storia: «Alle ragazze in sovrappeso dico che bisogna trovare l’equilibrio giusto con sé stessi. Se qualcuna di loro ha bisogno di qualche consiglio, mi troverà disponibile. So quanti torti, traumi e malessere si possono subire per un fisico “non perfetto” agli occhi della società odierna. So anche quanti sbagli si possono commettere per arrivare a dimagrire. Dal digiuno per giorni, fino al mangiare ancora di più. Ci ho impiegato sei mesi a capire il giusto mix per dimagrire. E nel 2022 mi sono iscritta ai primi concorsi di Miss Mondo». Ora Maria Antonietta è attesa a Gallipoli, dove parteciperà alla finale nazionale che potrebbe aprirle le porte alle finalissima di Dubai nel 2024. Intanto, però, rimane con i piedi per terra. Continua il suo percorso di studi socio sanitari dopo aver frequentato l’istituto professionale Medici di Legnago. A margine fa la modella in un negozio, dopo essere stata testimonial per il parco acquatico di Jesolo Caribe Bay, e aiuta i suoi genitori a gestire il ristorante “Clochard” di Legnago.

Foto di copeertina: L’Arena

Leggi anche: