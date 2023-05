Da Laura Pausini a Vasco Rossi fino a Gianni Morandi: il mondo della musica in moto per aiutare l’Emilia-Romagna

Artisti uniti per l’Emilia-Romagna: il mondo della musica tende la mano verso la regione devastata dall’alluvione. In prima fila, c’è Laura Pausini, legata alla terra da ragioni biografiche: nata a Faenza, cresciuta a Solarolo, i suoi genitori vivono a Castelbolognese. Ieri, 22 maggio, la cantante ha annunciato che devolverà il cachet dei suoi concerti a Venezia (30 luglio, 1 e 2 agosto) ai tre Comuni in questione. Ha inoltre accolto l’appello dei sindaci della regione per un grande live all’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola, il 5 agosto 2023, dal nome Music Valley – Romagna Mia, Live Charity Concert. Un grande gesto di generosità, che non è l’unico, come ricorda il Messaggero: lo scorso sabato era stato Vasco Rossi (nato a Zocca, in provincia di Modena) a promuovere una raccolta fondi via social.

Appelli social e canti di solidarietà

«Sostengo anche io l’Emilia-Romagna, che affronta questa alluvione per dare un aiuto alle persone tragicamente coinvolte. Io l’ho già fatto. Voi fate quello che potete – ha scritto il rocker – forza Emilia-Romagna, regione dura e pura». In aggiunta, ha condiviso le informazioni per far arrivare le donazioni: Iban IT69G0200802435000104428964, causale «Alluvione Emilia Romagna». Anche Ligabue (nato a Correggio, in provincia di Reggio Emilia) aveva rilanciato l’appello «per la mia meravigliosa terra e per le persone che la abitano». Il bolognese Gianni Morandi ha invece voluto manifestare la sua solidarietà attraverso una cover Romagna mia: «Ci rialzeremo più forti di prima».

Anche Gianna Nannini, da Siena, ha cantato la canzone in segno di solidarietà. Il sassolese Nek è stato più pragmatico, impugnando la vanga e mettendosi a spalare: «L’UNIONE FA LA FORZA!! Abbraccio tutti i volontari e tutte le persone che instancabilmente si mettono a disposizione e in modo particolare i miei compagni del VOS (volontari della sicurezza di Sassuolo)», ha scritto sui social. Alessandra Amoroso, salentina, ha fatto infine sapere: «Io e la mia Onlus abbiamo pensato a un modo concreto per dimostrare vicinanza e ciò che possiamo fare ora è donare una cifra di 10.000euro a sostegno della Croce Rossa. Grazie ai fondi, che vengono raccolti tramite il tesseramento al Fanclub per emergenze come questa».

