Addio a Tina Turner. La Regina del Rock’n Roll si è spenta a 83 anni

All’età di 83 anni è morta Tina Turner. La Regina del Rock’n Roll si è spenta serenamente dopo anni di malattia nella sua residenza svizzera di Küsnacht non lontano da Zurigo. Ad annunciarlo è il portavoce della star, citato da Reuters che ne dà notizia con queste parole: «Con lei, il mondo perde una leggenda della musica e un modello». Nata da una famiglia di contadini degli Usa, Turner si era fatta strada iniziando la propria carriera negli anni Cinquanta per poi diventare uno dei volti più noti di Mtv. Nel corso della sua lunga permanenza sui palchi ha vinto otto Grammy Award, di cui sei negli anni Ottanta, il suo periodo d’oro. Nel 2016 le venne diagnosticato un tumore all’intestino. Nel 2017 si sottopose a un trapianto di rene. L’organo le fu donato dal suo secondo marito, Erwin Bach. Gesto che Tina ritenne capace di farle «ritornare la fiducia nell’umanità» dopo il suo tribolato primo matrimonio.

La carriera

Tina Turner, nata Anna Mae Bullock il 26 novembre 1939, si è affermata come un’icona della musica che ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dell’intrattenimento. Il suo percorso verso la fama iniziò nella seconda metà degli anni ’50, quando si unì alla band musicale di Ike Turner. Ben presto divenne una delle migliori performer della sua generazione, grazie alla sua voce potente e all’abilità nel tenere il palco. La Regina del Rock’n Roll e Ike Turner divorziarono nel 1978. E lì ebbe inizio la carriera solista di Tina. La svolta arrivò nel 1984, con l’album Private Dancer. Il disco vendette milioni di copie in tutto il mondo e grazie a hit come What’s Love Got to Do with It e la title track. Turner era ormai una superstar globale.

