Annunziata via dalla Rai, l’Ad Sergio: «Peccato, l’avevamo confermata». E sulla parità di genere promette: «Invertiremo la tendenza»

Poteva esserci un avvio più sereno ma già dai primi giorni del suo nuovo incarico l’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio si trova a dover fronteggiare addii che fanno discutere. L’ultimo in ordine di uscita è quello di Lucia Annunziata per cui l’ad si è detto «sinceramente dispiaciuto». La giornalista ha salutato Viale Mazzini con parole molto dure, dichiarando che non condivide nulla con il nuovo corso del governo sulla tv pubblica. A dispetto delle voci circolate sui giornali Sergio ci tiene a precisare come il programma In mezz’ora fosse stato già confermato per la prossima stagione autunnale. L’augurio è che Annunziata «possa completare il ciclo di trasmissioni e che ci possano essere ulteriori occasioni di incontro». Sergio coglie l’occasione anche per rispondere alle critiche di chi lamenta scarsa parità di genere nelle nuove nomine Rai. «Ci sarà una forte inversione di tendenza – precisa – e un giudizio complessivo si potrà dare solo quando il quadro delle nomine sarà definito, soprattutto dopo l’individuazione delle vicedirezioni. I percorsi si costruiscono e non s’improvvisano. Questa governance è al lavoro da soltanto una settimana».

Roberto Sergio su Fazio: «Lo ringrazio per l’eleganza»

«Desidero salutare Fabio Fazio che conosco dalla fine degli anni 90 quando in Lottomatica era testimonial. Per 40 anni è stata una figura importante per questa azienda realizzando programmi come Quelli che il Calcio, tre edizioni de Il Festival di Sanremo e gli speciali FalconeeBorsellino e Binario 21. Lo ringrazio per l’eleganza dimostrata annunciando la sua nuova destinazione professionale prima del mio insediamento e gli faccio i migliori auguri di buon lavoro», ha poi dichiarato Sergio, nel corso del consiglio di amministrazione. Alle parole dell’ad si è unito anche il Cda. Il 7 luglio a Napoli, al centro di Produzione, verranno presentati i nuovi palinsesti per la prossima stagione autunno-inverno.

