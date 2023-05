I dipendenti dell’ambasciata Usa in Australia ballano il Nutbush, l’omaggio sulle note di Tina Turner – Il video

Il balletto famosissimo in Australia, ma eseguito in modo un po’ sgangherato dei dipendenti dell’ambasciata statunitense

I dipendenti dell’ambasciata Usa in Australia hanno dedicato un omaggio molto singolare a Tina Turner, scomparsa ieri 24 maggio dopo una lunga malattia. In Australia da alcuni anni è diventato popolarissimo il Nutbush, un ballo di gruppo che si esegue sulle note di Nutbush City Limits, di Ike e Tina Turner. Si tratta di un fenomeno che gode anche di una voce Wikipedia e che tra il 2019 e il 2020 era diventato virale sui social. Viene generalmente eseguito con i ballerini disposti a scacchiera, così come hanno tentato di fare i dipendenti dell’ambasciata australiana, che di certo hanno provato a metterci tutto l’impegno possibile, per quanto alla fine il balletto ne sia uscito un po’ sgangherato.

