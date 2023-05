Gp Monaco, a Montecarlo Verstappen domina la gara e arriva primo. Sul podio Alonso e Ocon, sesto Leclerc

Max Verstappen conclude una gara perfetta e vince il Gran Premio di Monaco, per la seconda volta in carriera. Dietro di lui arrivano Alonso, che a 41 anni torna sul podio di Montecarlo dove aveva vinto con la McLaren e la Renault, ed Esteban Ocon – terzo podio in carriera. Alonso è il quarto pilota più anziano di sempre a salire sul podio a Monaco. Le Ferrari non riescono ad andare oltre al sesto posto di Charles Leclerc e all’ottavo di Carlos Sainz. La gara è stata caratterizzata dalla pioggia, che ha portato fuori strada diversi piloti. Lo stesso Verstappen, ma anche Sainz, hanno urtato i muretti, con il ferrarista che ha rovinato l’ala anteriore. Quarta posizione per la Mercedes di Hamilton davanti al compagno di scuderia Russell. Settima la Alpine di Gasly e nona la McLaren di Norris di Tsunoda. Chiude la Top ten l’altra McLaren di Piastri.

Le classifiche

Dopo il Gp di Monaco, ecco come cambia la classifica piloti: Max Verstappen (Red Bull) è primo a 144 punti, dietro di lui Perez (Red Bull) a 105 e terzo Alonso (Aston Martin) a 93. Poi a seguire: 4° Hamilton (Mercedes) 69, 5° Russell (Mercedes) 50, 6° Sainz (Ferrari) 48, 7° Leclerc (Ferrari) 42, 8° Stroll (Aston Martin) 27, 9° Ocon (Alpine) 21, 10° Gasly (Alpine) 14, 11° Norris (McLaren) 12, 12° Hulkenberg (Haas) 6, 13° Piastri (McLaren) 5, 14° Bottas (Alfa Romeo) 4, 15° Zhou (Alfa Romeo) 2, 16° Tsunoda (AlphaTauri) 2, 17° Magnussen (Haas) 2, 18° Albon (Williams) 1 punto. Per quanto riguarda la classifica costruttori, Red Bull in testa a 249 punti, poi Aston Martin a 120 e Mercedes a 119. Quarta Ferrari a 90 punti, quinta Alpine a 35, sesta McLaren a 17, settima Haas a 8 punti. A seguire Alfa Romeo a 6 punti, AlphaTauri a 2 e Williams 1 punto.

