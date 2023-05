Trieste, non vogliono mettere la museruola al cane sull’autobus e accoltellano l’autista: arrestati

Si sono rifiutati di mettere la museruola al proprio cane e, dopo le proteste del conducente di un bus della linea 10 di Trieste, lo hanno accoltellato. Un uomo di 49 anni cubano e una donna di 47, venezuelana, sono saliti sul mezzo di trasporto pubblico con l’animale al guinzaglio ma senza museruola. Quando i controllori hanno fatto notare che questa è obbligatoria, ne è nato un litigio dai toni crescenti. A quel punto, i controllori hanno chiesto all’autista di avvertire le forze dell’ordine. Quest’ultimo ha fermato il bus e ha telefonato alla questura. Poi si è voltato per rimettersi alla guida, ma a quel punto la donna ha estratto un coltello e lo ha colpito all’addome. Trasportato in ospedale, il conducente non ha riportato ferite gravi perché la cintura lo ha protetto. I due sono stati arrestati dalla polizia. Secondo gli agenti la coppia era ubriaca quando è salita sul bus. A bordo hanno prima molestato alcuni passeggeri e poi litigato con i dipendenti della Trieste Trasporti, prima di accoltellare il conducente. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza.

Foto di repertorio: ANSA/CARABINIERI

