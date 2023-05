Il benessere alimentare, mentale, sociale e fisico per gli under 35 – Video

Dal rapporto con il corpo alla difesa della propria salute mentale, dalla scelta di un’alimentazione

corretta a quella di relazioni altrettanto sane. Stare bene per le nuove generazioni è diventata una

priorità a cui non sono più disposte a rinunciare. Dopo un’emergenza sanitaria che ha sconvolto

abitudini e stili di vita, la rivoluzione nella percezione del benessere degli under 35 continua a

percorrere nuove strade: piccole attività giornaliere per rigenerare il corpo contribuiscono alla

costruzione di un benessere attivo che non passa solo dalla palestra; momenti personali dedicati

alla cura della mente raccontano di giovani decisi a difendere i propri spazi anche con meditazione

e respirazione; e ancora la riflessione su cosa significhi davvero mangiare sano porta alla luce

l’idea di potersi nutrire con gusto senza farsi prigionieri di privazioni e rinunce. Non ultima,

l’importanza di difendere il proprio diritto alla socialità e al tempo condiviso con gli altri, in una

rinnovata consapevolezza di quanto la relazione con il mondo esterno sia centrale anche per

l’equilibrio interiore.

