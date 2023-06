Elton John accolto all’aeroporto dai giocatori del Manchester City sulle note di «Your Song» – I video

Elton John ha incontrato il Manchester City all’aeroporto della città dell’Inghilterra. Di ritorno da Londra, dopo il successo nel derby contro lo United nella finale di Fa Cup, i giocatori del City di Guardiola hanno intonato uno dei brani più celebri del cantautore britannico, Your Song, modificando però il testo del ritornello. «And you can tell everybody» è diventato, infatti, «We’ve won the FA Cup». Il musicista, reduce da una serie di concerti alla Ao Arena di Manchester, ha pubblicato sul suo profilo Instagram le immagini dell’incontro. «Guardate chi ho incontrato all’aeroporto di Manchester. Congratulazioni per l’incredibile doppietta e incrociamo le dita per la tripletta…», scrive sui social, riferendosi alla possibilità della squadra di Guardiola di aggiudicarsi il terzo titolo, ovvero la Champions League, sabato 10 giugno contro l’Inter a Istanbul.

