Diga di Kakhovka, l’Ucraina insiste: «Disastro ambientale, colpa dei russi». Critiche a Elon Musk – Il video

«La Russia sta estraendo le paratoie della centrale idroelettrica occupata e facendo saltare in aria la diga di Kakhovka. Questo è un assioma. Decine di villaggi e città finiscono sott’acqua. Gli animali muoiono. La gente si siede sui tetti delle case e chiede aiuto. Un disastro ambientale». Sono le dichiarazioni del capo dell’ufficio presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak riguardo il danneggiamento della diga di Nova Kakhovka, nell’oblast di Cherson, nell’area controllata dalle forze russe. Podolyak, in un tweet, ha pubblicato un video con immagini riprese dall’alto sull’impatto che ha avuto sull’area circostante il danneggiamento della diga. Podolyak ha aggiunto che l’attacco alla diga ha causato «danni devastanti al settore energetico e agricolo ucraino, il rischio di una grave siccità in tre regioni». E mentre prosegue lo scambio di accuse tra Kiev e Mosca, Podolyak ribadisce che l’attacco è opera delle forze filo-russe: «Alcuni media mondiali: “Di chi è la colpa? Difficile dirlo… Non sapremo mai la verità…”. Anche se la verità è ovvia». E il capo dell’ufficio presidenziale dell’Ucraina chiama in causa anche il patron di Twitter, Elon Musk: «Ascoltiamo il blog di Tucker Carlson (giornalista statunitense, ndr) che menziona le teorie del complotto secondo cui è stata l’Ucraina stessa!». E Podolyak conclude lanciando una frecciata al patron di Twitter: «È una sorta di vera e propria forma di assurdità? O è una prova della teoria secondo cui più assurda è la bugia, più facile è venderla?». Già nella giornata di ieri, Podoliak aveva accusato la 205 brigata di fanteria motorizzata russa per l’attacco alla diga della centrale idroelettrica di Kakhovka.

