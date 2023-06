Marcell Jacobs ci riprova, domani a Parigi il suo esordio stagionale sui 100 metri: «Sono pronto»

Alla Diamond League di Parigi Marcell Jacobs ci sarà. Dopo aver dovuto rinunciare al meeting internazionale di Rabat il 28 maggio e al Golden Gala di Firenze del 2 giugno, il campione azzurro torna in pista per il suo esordio stagionale nei 100 metri. «Sono pronto per gareggiare e mettermi in gioco, è importante stare bene fisicamente e mentalmente e volevo essere sicuro di non rischiare», ha detto Jacobs. L’atleta nelle ultime settimane è stato il bersaglio delle critiche di alcuni colleghi: prima Kerley, poi Verburg, lo hanno criticato per i precedenti forfait, attaccandolo sul personale. Jacobs ora sembra essersi messo alle spalle i fastidi fisici e si dice pronto ad affrontare la sfida. «Sono qui per divertirmi e cominciare finalmente la mia stagione», ha detto l’oro olimpico di Tokyo, «è la prima gara, che in realtà doveva essere la terza. Ci siamo detti che le problematiche delle stagioni scorse non dovevano ripetersi, e che prima di tutto ci dovesse essere continuità a livello fisico. La cosa più importante è stare bene fisicamente e mentalmente: volevo esser sicuro di gareggiare senza rischiare nulla e dover interrompere la stagione». In conferenza stampa, Jacobs ha anche risposto ai colleghi che lo criticavano: «Se tutti parlano di me e tutti provano a battere me, vuol dire che comunque mi ritengono un atleta forte», spiegando che con Fred Kirley c’è un buon rapporto.

