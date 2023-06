Giorgia Soleri conferma la rottura con Damiano: «Avremmo dovuto annunciarla oggi, gli avevo chiesto discrezione. Sono ferita e delusa»

È tutto vero: Giorgia Soleri e Damiano David si sono lasciati. Lo ha confermato oggi la stessa influencer, rompendo il silenzio sulla vicenda social che ha messo la coppia – ormai ai titoli di cosa – in grave imbarazzo. Ieri 8 giugno è trapelato infatti un video in cui si vedeva chiaramente il frontman dei Maneskin baciare appassionatamente un’altra ragazza in un club di Formentera. Inevitabile era arrivata l’ammissione di Damiano, che aveva però spiegato che quell’episodio non costituiva alcun tradimento, perché «io e Giorgia ci siamo lasciati già da alcuni giorni». Una versione confermata oggi dall’interessata, che pure non negando di sentirsi ora «arrabbiata, ferita e delusa» rivela che il giorno in cui sarebbe dovuto arrivare l’annuncio ufficiale della fine della loro relazione era proprio oggi, venerdì 9 giugno. In una serie di stories su Instagram, comunque, Soleri chiede «rispetto» per sé e per lo stesso Damiano, in un frangente delicato, perché «non siamo cartonati, ma carne ed ossa, sentimenti e paura».

La fine della storia

La premessa di Giorgia Soleri riguarda il tipo di relazioni che possono intercorrere tra le persone, e la modalità diversa da quella predominante su cui lei e Damiano avevano sin da subito impostato la loro. «Era, di comune accordo e in modo del tutto consensuale, non monogama», spiega l’influencer. «Mi rendo conto che per alcuni può essere complesso da comprendere, ma il fatto che ci sia stato qualsiasi tipo di interazione con altre persone non è il fulcro del problema». Il riferimento è appunto al bacio appassionato di Formentera tra Damiano e «l’altra», poi identificata nella modella Martina Taglienti, da tempo nel giro della “compagnia” dei Maneskin. Ma certo i tempi e i modi con cui la notizia è divenuta pubblica hanno ferito Soleri. Che spiega: «Per tutelarci in questo momento delicato fatto di enormi cambiamenti avevo esplicitamente chiesto di avere un po’ di discrezione nelle nostre vite pubbliche, almeno fino al giorno in cui (per evitare articoli su articoli di supposizioni e insinuazioni) avremmo comunicato di non essere più una coppia, cosa che doveva succedere oggi. Non è andata così, e il problema nasce da questo».

Gli errori, il perdono e la fragilità umana

Quanto considera grave dunque la ormai ex fidanzata la frittata fatta da Damiano? «Per quanto io sia arrabbiata, ferita e delusa non posso non considerare la nostra natura umana, fatta di tentativi ed errori. Avrebbe potuto evitare Damiano? Probabilmente sì. Come io avrei potuto evitare altri errori nel corso di questi 6 bellissimi anni insieme». D’altra parte, riflette ancora Giorgia Soleri, ognuno di noi è fragile, vulnerabile. «Sbagliamo, inciampiamo, cadiamo e ci rialziamo. Le nostre relazioni sono universi infiniti e complesso, e giudicarli dall’esterno è impossibile. Mi dispiace vedere come per tanti sia invece incredibilmente facile e veloce, quando a viverlo sono persone sotto i riflettori». Ecco il motivo dell’appello al rispetto delle traiettorie e delle sofferenze delle persone coinvolte, «e di questo amore che è stato fortissimo, intenso e profondo».

