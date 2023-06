«Papa Francesco migliora, ha ripreso a lavorare». Le condizioni di salute del Pontefice dopo la seconda notte di ricovero

«Papa Francesco ha riposato durante la notte. L’equipe medica informa che il quadro clinico è in progressivo miglioramento e il decorso post operatorio è regolare». Il portavoce vaticano Matteo Bruni rassicura sulle condizioni di salute del Papa dopo la seconda notte di ricovero al Gemelli dall’intervento di laparotomia e plastica della parete addominale. In mattinata la sala stampa vaticana aveva anticipato che la nottata era trascorsa tranquillamente.« Dopo aver fatto colazione», ha aggiunto Bruni, «Sua Santità ha iniziato a mobilizzarsi trascorrendo gran parte della mattina in poltrona. Ciò gli ha consentito la lettura dei quotidiani e la ripresa iniziale del lavoro». A metà giornata, Bergoglio ha anche nominato vescovo titolare di Tizica ed ausiliare dell’arcidiocesi di Cuenca, in Ecuador, il reverendo Fernando Ortega Ortega, svolgendo l’attività ordinaria.

