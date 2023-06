Ultimo giorno di scuola, le feste esagerate degli studenti tra fumogeni e petardi. A Piacenza annega un 13enne

Farina, uova e gavettoni non mancano mai nell’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze estive. Ma quest’anno c’è anche chi ha esagerato con lancio di fumogeni e petardi che hanno causato anche l’intervento dei vigili del fuoco e in un caso, a Milano, anche l’intervento del personale medico. Diverso il caso di un ragazzo di 13 anni che a Piacenza aveva deciso di trascorrere le ore successive all’ultimo giorno di scuola insieme agli amici sulle rive del fiume Trebbia. Nel pomeriggio intorno alle 17, all’altezza di ponte Paladini, il giovane si è tuffato in acqua per rinfrescarsi ma non è più riemerso. I compagni hanno immediatamente chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, l’eliambulanza del 118, la Croce rossa di Piacenza e l’elicottero Drago 151 dei vigili del fuoco, con il nucleo sommozzatori giunto da Bologna. Dopo un’ora di ricerche, il corpo senza vita del giovane è stato identificato e recuperato dalle acque.

Le feste esagerate

Dal 7 al 10 giugno, a seconda del calendario regionale, chiudono le scuole italiane per riaprire a settembre. Ieri, 8 giugno, era il turno di quelle di Lazio e Lombardia. Tra goliardia, canti e balli, proprio in Lombardia si sono verificati alcuni incidenti a causa degli eccessi nei festeggiamenti degli studenti. Al Caravaggio, dopo un rumoroso countdown, sono stati accesi dei fumogeni, così come davanti alla piazza dell’Ettore Conti. Stessa cosa al liceo Cardano, dove proprio il lancio di un fumogeno sulle scale dell’istituto ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Le classi stavano uscendo a gruppi scaglionati ogni 20 minuti per facilitare il deflusso quando, verso la fine, è stato lanciato il fumogeno che ha scatenato l fuggi fuggi. Nel parapiglia che ne è conseguito, un ragazzo ha accusato un lieve malore ed è stato soccorso. Altri istituti hanno invece organizzato degli eventi per trascorrere insieme le ore prima dell’ultima campanella. Gli studenti dell’Einstein hanno partecipato a una pedalata notturna per le strade della città, mentre quelli del Manzoni e di altre scuole si sono dati appuntamento al Monte Stella. In provincia di Varese, all’Isis Facchinetti di Castellanza, intorno alle 8 del mattino un gruppo di studenti ha lanciato diversi petardi, senza causare nessun ferito ma 5 ragazzi sono rimasti leggermente frastornati.

