Roma, cade in un pozzo di 16 metri giocando a softair: salvato dai Vigili del fuoco – Il video e le immagini

La cavità non era segnalata e al suo interno c’era un metro di acqua. L’uomo di 35 anni è in ospedale ma le sue condizioni non sono gravi

Stava giocando a Softair con un gruppo di amici quando, all’improvviso, è scivolato in una cavità profonda circa 16 metri e larga 1 metro e mezzo. È successo a Roma, in via Boccea, il pomeriggio dell’11 giugno. Il pozzo non era segnalato e, al suo interno, c’era circa un metro d’acqua. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco specializzate nelle attività di recupero. Dopo aver allestito l’attrezzatura per il salvataggio, l’uomo è stato tirato fuori da un sommozzatore, guidato dal personale del nucleo Saf, l’unità operativa Speleo alpinistica fluviale. Le sue condizioni non sono apparse gravi. Il 35enne è stato portato in ospedale, mentre sul posto sono arrivati i Carabinieri per fare i rilievi necessari alle indagini.

