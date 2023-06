Funerali di Berlusconi, Conte non ci andrà. Presenti Schlein e Renzi, politici spaccati: chi ci sarà e chi no

Alla vigilia dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi previsti per domani, mercoledì 14 giugno, nel Duomo di Milano si moltiplicano le presenze certe. Tra loro, quelle del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dei membri del governo al completo: la premier Giorgia Meloni, i vice Matteo Salvini e Antonio Tajani e tutti i ministri e sottosegretari. Presente anche il governatore leghista del Veneto Luca Zaia e alcuni leader delle forze di opposizione: Carlo Calenda e Matteo Renzi per Azione e Italia Viva, Elly Schlein, Chiara Braga e Francesco Boccia per il Pd. Non ci saranno invece il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte e il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni. La presenza dell’ex premier Romano Prodi, confermata in un primo momento, è considerata improbabile dopo il la presenza dell’ex premier Romano Prodi, confermata in un primo momento, è considerata improbabile dopo il grave lutto che lo ha colpito oggi con la morte di sua moglie Flavia Franzoni.

Il calcio e la tv

Dal mondo del calcio presenti alcune leggende del Milan, a partire da Franco Baresi, che è già stato alla camera ardente di Berlusconi, il presidente rossonero Paolo Scaroni e l’ad Giorgio Furlani. Presenti anche i presidenti di altre squadre di Serie A: Steven Zhang (Inter), Aurelio De Laurentiis (Napoli), Gianluca Ferrero (Juventus), Joe Barone (Fiorentina). Presente anche il presidente della Fifa Gianni Infantino e il Monza al completo, dai giocatori ai vertici del club. Attesi anche numerosi imprenditori ed esponenti della finanza e della televisione, a partire dai volti più noti di Mediaset.

L’Europa e il resto del mondo

Per quanto riguarda le istituzioni europee, al momento l’unica presenza certa è quella del commissario all’Economia – ed ex premier italiano – Paolo Gentiloni. Sarà lui a rappresentare la Commissione europea, visto che la presidente Ursula von der Leyen è impegnata in una missione di più giorni in America Latina. Non ci sarà il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, mentre non si hanno notizie di Roberta Metsola, presidente dell’Eurocamera, dove Berlusconi ha seduto per due volte. Presente invece il presidente del Partito popolare europeo Manfred Weber. Per quanto riguarda gli altri leader mondiali, dovrebbe essere confermata anche la presenza del premier ungherese Viktor Orbán, dell’emiro del Qatar Tamim bin Hamed e del presidente iracheno Abdul Latif Sharid.

Credits foto: ANSA/Mourad Balti Touati | Operai al lavoro in vista dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi in piazza Duomo, a Milano (13 giugno 2023)

