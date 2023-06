Firenze, gli ultimi movimenti di Kata prima di sparire ripresi dalla telecamera di sorveglianza del palazzo – Il video

La piccola peruviana ripresa nel momento in cui lascia il gruppo di bambini con cui era per far rientro nel cortile dello stabile occupato

Sono catturati in un video, registrato dalla telecamera all’ingresso secondario dell’ex hotel Astor, gli ultimi istanti noti di Kata, la bambina peruviana scomparsa a Firenze sabato scorso. Nelle scorse ore era già stata diffusa da parte dei Carabinieri un’istantanea della piccola nel momento in cui lasciava la mano del fratellino. Nella clip si vede in maniera più chiara il momento in cui Kata si allontana dal gruppo di bambini con cui si trovava, incluso il fratellino di 7 anni, per ritornare, da sola, verso la porta del cortile laterale dello stabile. Il video risalirebbe per l’esattezza alle 15.01 di sabato 10 giugno. Le immagini diffuse sono solo un estratto delle riprese in possesso degli inquirenti, autorizzato dalla Direzione distrettuale antimafia guidata dal procuratore aggiunto Luca Tescaroli.

Credits video copertina: ANSA

