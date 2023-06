Marco Mengoni in concerto a Padova attacca la decisione della Procura: «Dovrebbe essere proibito decidere cos’è una famiglia» – Il video

«Una cosa dovrebbe essere proibita, poter decidere cos’è una famiglia e decidere sui bambini». Così Marco Mengoni ha preso posizione ieri sera, 20 giugno, allo Stadio Euganeo di Padova nell’intro della canzone Proibito. Un commento deciso che arriva dopo la decisione della Procura di Padova di impugnare l’atto di nascita di 33 famiglie, rettificando il cognome e cancellando quello della seconda mamma. «Spero che ognuno di voi trovi l’amore e la felicità che si merita, spero riusciate ad essere felici sempre per godere di ogni momento di questa vita», ha detto il cantante dal palco. Mengoni è considerato un alleato per il mondo lgbtqia+. Non è la prima volta che dal palco lancia un messaggio di sostegno ai diritti. Lo scorso 13 maggio ha portato la bandiera queer all’Eurovision Song Contest alla Liverpool Arena.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: