Giochi Europei 2023, Ceccarelli oro nei 100 metri: Italia in testa nel medagliere

Ai Giochi Europei 2023 in Polonia Samuele Ceccarelli conquista l’oro nei 100 metri piani correndo in 10.13, e tagliando il traguardo prima dell’olandese Raphael Bouju (10.14) e del britannico Jeremiah Azu (10.16). Il 23enne originario di Massa eguaglia così il suo precedente record personale, realizzato al Golden Gala di Firenze lo scorso 2 giugno. Anche grazie alla vittoria di Ceccarelli, l’Italia sale in testa al medagliere di Cracovia nella seconda giornata dei giochi con 8 ori, 8 argenti e 8 bronzi.

