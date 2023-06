Strage di Samarate, la procura chiede l’ergastolo per Alessandro Maja. Il figlio Nicolò: «Spero abbia la pena che merita»

La procura di Busto Arsizio ha chiesto la condanna all’ergastolo per Alessandro Maja, l’imprenditore di Samarate in provincia di Varese che nella notte del 4 maggio 2022 aveva ucciso sua moglie Stafania Pivetta e la figlia Giulia di 16 anni, oltre a ferire gravemente suo figlio maggiore Nicolò. Il ragazzo oggi 24enne era stato colpito alla testa ed è stato poi trasportato in rianimazione all’ospedale di Varese, da dove è stato dimesso solo dopo diversi mesi. Per Maja, che aveva confessato i delitti, la sentenza della Corte d’Assise è prevista per il prossimo 21 luglio. «Spero che abbia la pena che merita – ha detto il 24enne Nicolò Maja – ho pensato a mia madre e mia sorella». Nell’udienza del 18 maggio scorso, Alessandro Maja aveva provato a «chiedere perdono per qualcosa di imperdonabile». In quell’occasione aveva spiegato di aver aggredito la sua famiglia perché preoccupato per un errore commesso sul lavoro e per la mancanza di soldi, che nel corso del tempo era stato argomento di forti tensioni in casa. Alle sue parole, il figlio Nicolò aveva risposto: «Non riesco a provare odio nei suoi confronti, però il perdono in questo momento penso sia difficile».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: