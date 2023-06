Lucia Annunziata saluta il pubblico di Mezz’Ora in Più: «È stato un onore e un divertimento tenervi informati»

«È stato un onore e un divertimento tenervi impegnati e informati». Con queste parole, Lucia Annunziata ha salutato i telespettatori chiudendo la puntata di oggi – domenica, 25 giugno – di Mezz’ora in più che segna la fine della stagione e la fine del suo rapporto con la Rai. La giornalista aveva rassegnato le dimissioni dalla tv di Stato poco dopo l’annuncio dei nuovi direttori. Nella lettera inviata ai nuovi vertici Rai, Annunziata aveva sottolineato di non condividere «nulla dell’operato dell’attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare non condivido le modalità dell’intervento sulla Rai: riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell’azienda che vi apprestare a governare e non ci sono le condizioni per una collaborazione».

