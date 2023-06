Fabio Panetta sarà il nuovo governatore della Banca d’Italia. Ecco chi è il successore di Ignazio Visco

Il componente del board della Bce Fabio Panetta sarà il nuovo governatore della Banca d’Italia. Lo ha deliberato questa sera il Consiglio dei ministri su proposta della premier Giorgia Meloni, acquisito anche il parere positivo espresso all’unanimità dal Consiglio superiore della Banca d’Italia. Sarà Panetta, dunque, come ampiamente anticipato dai retroscena, il successore di Ignazio Visco, alla guida della Banca d’Italia dal 1° novembre 2011 e in scadenza di mandato il prossimo 31 ottobre.

L’iter per la nomina

L’iter era partito nei giorni scorsi con il parere positivo del Consiglio superiore di Bankitalia il 23 giugno. Secondo quanto indica la legge, il Consiglio composto dal Governatore e 13 consiglieri nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della banca, tra cui imprenditori, accademici ed esponenti della società civile, deve fornire un parere da presentare al Consiglio dei ministri. È in quella sede poi che il governo delibera, dopo la proposta presentata dal presidente del Consiglio al Quirinale per il decreto di nomina.

Chi è il nuovo governatore in pectore

Panetta, 63 anni, fa parte del Board esecutivo della Bce dal 2020. Per il banchiere si tratta di un ritorno in via Nazionale, dopo una lunga carriera in Bankitalia, di cui è stato direttore generale dal 2019 al 2020. In precedenza, dal 2012 al 2019, Panetta ha fatto parte del Direttorio ed è stato vice direttore generale della Banca d’Italia, di cui era già stato Direttore centrale per l’Eurosistema e la stabilità finanziaria, oltre che capo del Servizio studi di congiuntura e politica monetaria.

