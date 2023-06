Alex Del Piero alle prese con il passerotto a colazione, l’incontro ravvicinato non va come nello spot – Il video

Indovina chi viene a… colazione? Alessandro Del Piero, anche in vacanza, non viene lasciato in pace da un suo storico compagno di avventure. Un ex giocatore della Juve? Macché. Il suo fedele uccellino, compagno di tante avventure nelle pubblicità di una nota marca di acqua minerale. A diffondere la clip la moglie di Del Piero, Sonia Amoruso. Certo, il richiamo è forte: una bella tavola imbandita a bordo piscina, tra spremute d’arancia, croissant, frutta fresca e altre delizie. E perché non approfittarne della “storica amicizia” instaurata nel corso degli anni per scroccare qualche briciola di cibo? E qui Del Piero non può tirarsi indietro e offrire all’ “amico” un po’ di cibo. Certo, si è trattato di un piccolo strappo alla regola fuori dal set dello spot. Anche perché se dovesse continuare così, a colpi di generosità, da icona della Juventus e del calcio, Del Piero corre il rischio che si abusi della sua pazienza e delle delizie in tavola. E che pazienza! Santa pazienza…quasi da diventare il nuovo San Francesco. Va bene la generosità, ma col tempo rischia di diventare un po’ troppo…

