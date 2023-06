Francia, morto un manifestante di 19 anni: era caduto ieri sera dal tetto di un supermercato durante le proteste

A Petit-Quevilly (Seine-Maritime), nel Nord della Francia, un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere caduto dal tetto di un edificio. Ad annunciarlo sono la polizia e la procura di Rouen, che precisano che il giovane stava prendendo parte alle proteste che da martedì sera infiammano il Paese dopo l’uccisione del 17enne Nahel da parte di un poliziotto. Il manifestante di Petit-Quevilly è morto oggi pomeriggio in ospedale, dopo che ieri è caduto dal tetto di un supermercato da un’altezza di circa 5 metri. Secondo la polizia, il giovane è morto «durante un saccheggio», mentre la procura di Rouen precisa che il negozio non era stato «attaccato dai rivoltosi durante gli eventi». Nel frattempo, la Francia si prepara a una nuova nottata di scontri, proteste e guerriglia urbana. Il presidente Emmanuel Macron è tornato in anticipo dal Consiglio Europeo in corso a Bruxelles, mentre la premier Elisabeth Borne ha annunciato misure di sicurezza straordinarie: stop alle corse di tram e autobus dopo le 21, annullati i grandi eventi e a Parigi sono stati predisposti alcuni veicoli blindati della Gendarmeria. Anche la Farnesina, sul sito Viaggiare Sicuri, raccomanda agli italiani che si trovano in Francia di «monitorare i media, evitare le aree interessate dalle proteste e seguire le indicazioni delle autorità locali».

Credits foto: EPA/Julien Mattia

