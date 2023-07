Papa Francesco: «Indignato per il rogo del Corano in Svezia»

«Sono indignato e disgustato da tali azioni. Qualsiasi libro considerato sacro dalla sua gente va rispettato per rispetto di chi ci crede. La libertà di espressione non dovrebbe mai essere usata come scusa per offendere gli altri». A dichiararlo è Papa Francesco, riferendosi al rogo del Corano in Svezia, in una intervista al direttore del giornale emiratino Al Ittihad, Hamad Al Kaabi, che verrà pubblicata domani e della quale è stata diffusa una anticipazione. Intanto governo svedese ha condannato l’azione da parte del manifestante di origini irachene Salwan Momika, avvenuto lo scorso 28 giugno di fronte alla principale moschea di Stoccolma. Il gesto del 37enne, che ha anche preso a calci il libro sacro dell’Islam dopo aver steso su di esso una fetta di bacon, è stato definito dall’esecutivo «islamofobico», nonostante la manifestazione fosse stata autorizzata dalle stesse autorità svedesi e si sapesse molto prima che le intenzioni erano quelle di dare alle fiamme il testo religioso.

