Il sindaco Sala: «A Milano ci sono troppe auto. Dobbiamo porre dei limiti»

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala dice che in città ci sono troppe auto. E che bisogna diminuirle. Dando ai cittadini altre opzioni per la mobilità. «Dobbiamo avere il coraggio di dire questa piccola verità cioè che ci sono troppe macchine nelle città, a Milano ne abbiamo 49 per ogni 100 abitanti e io voglio lavorare perché arrivino a 40 in dieci anni», ha detto in diretta a Radio anch’io su Radio Rai1. «Bisogna però dare ai cittadini un’opportunità diversa per esempio con le metropolitane, con i veicoli in sharing, con i taxi e dall’altra bisogna porre dei limiti. La nostra Area B limita il traffico per i veicoli più inquinanti, lo so bene che spesso chi ha una macchina vecchia è in difficoltà a cambiarla». Sala ha anche detto che non si tratta di provvedimenti classisti: «È una scelta e la politica deve fare delle scelte, perché il bivio è tra migliorare il profilo ambientale e mettere a rischio una parte dei cittadini che non possono cambiare auto. Ma allora non si fa nulla? L’aria delle città però è irrespirabile. In Pianura padana siamo più naturalmente inquinati», anche per la posizione geografica.

