Free park: la caccia all’uomo che imbratta le auto in sosta vietata a Roma

Il giustiziere di Porta Furba è ricercato. Da qualche giorno a Roma gli automobilisti che parcheggiano i loro mezzi in sosta vietata o nei posti per i disabili hanno trovato un idolo. Qualcuno infatti imbratta le auto con la scritta “Free park”. Ovvero “free parking”, “parcheggio libero”. Il primo a essere punito è stato un Suv bianco il 25 giugno scorso. Era posteggiato in un luogo riservato ai disabili. Due giorni fa una Mazda Mx-30 di colore blu parcheggiata male in mezzo alla strada ha subito lo stesso trattamento. Anche se alla scritta mancava una E. Ora, spiega l’edizione romana di Repubblica, i complimenti piovono sui social network: «Massimo rispetto per lo Spider Man di quartiere». La questura e i carabinieri fanno sapere che per ora non sono arrivate denunce. Ma l’uso della bomboletta spray sull’auto mette dalla parte del torto il supereroe. E allora è partita la caccia all’uomo.

