Vittorio Sgarbi e la battuta su Dio: «Non approfondiamo, voglio diventare Presidente della Repubblica e non voglio litigare col Papa» – Il video

Vittorio Sgarbi si trova stasera a Villa Torlonia, a San Mauro Pascoli, per la penultima tappa romagnola del festival itinerante La Milanesiana. Parla sul palco di Pascoli e della sua poesia. Una poesia che sfida anche il male, quello su cui «Dio non ci protegge». «Uno si chiede ma perché Dio non interviene? Perché Dio non si occupa di noi. Se esiste esiste dentro di noi ma non sopra di noi. E questo è un tema che non voglio approfondire perché voglio diventare Presidente della Repubblica e non voglio litigare col Papa». Una battuta la sua, mentre è in piena bufera per le parole dette al Maxxi di Roma, che ha scatenato le risate tra il pubblico. «Io credo più alla Chiesa che a Dio. Io preferisco la Chiesa. Su Dio ho i dubbi. Mi piace Ratzinger, Francesco, esistenti reali. Dio, è faticoso», aggiunge.

