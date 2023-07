Caso Facci, la Rai rompe il silenzio. L’ad Sergio: «Non mi faccio trascinare da nessuno, a breve la decisione»

La Rai rompe il silenzio sulla polemica che sta travolgendo il giornalista Filippo Facci. «Non mi faccio trascinare da nessuno, motivo per il quale comunicherò la decisione presa assumendone la piena responsabilità, e comunque in tempi brevi», ha dichiarato l’amministratore delegato Roberto Sergio, intervenendo questa mattina, 10 luglio, in Consiglio di Amministrazione. «Non è mia abitudine decidere sulla base di campagne politiche strumentali e emozionali», ha aggiunto. Lo scoppio del caso Facci nasce da un passaggio di un suo articolo della settimana scorso su Libero in merito alla vicenda della presunta violenza sessuale di Leonardo La Russa ai danni di una 22enne. A finire sotto accusa era stata la frase: «Una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo». Politici e giornalisti lo hanno tacciato di vittimizzazione secondaria contro la ragazza e si sono rivolti alla Rai per chiedere che ci ripensi sul programma che inizierà a settembre su Rai2, I facci vostri. Facci ha poi replicato alle polemiche definendo quella frase «un passaggio stilistico che non è stato compreso». Fino ad oggi Viale Mazzini era rimasto in silenzio.

