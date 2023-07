Nato, nella bozza di conclusioni nessuna data d’ingresso per l’Ucraina. Zelensky: «Così s’incoraggia il terrore russo»

Si è aperto questa mattina a Vilnius l’atteso vertice intergovernativo della Nato, chiamato a delineare la nuova strategia dell’Alleanza di fronte ai cambiamenti dello scenario geopolitico, europeo e mondiale, e soprattutto ad indicare i tempi e modi del promesso ingresso dell’Ucraina. Kiev vorrebbe come noto l’adesione immediata, ma la prospettiva è già stata ufficialmente scartata negli scorsi giorni dal presidente americano Joe Biden, che ha messo in chiaro come un passo del genere «significherebbe che entriamo tutti in guerra contro la Russia». Le autorità ucraine, colta l’aria che tira, si aspettano tuttavia “quanto meno” un calendario chiaro per l’adesione, possibilmente nonappena la guerra con la Russia sarà terminata. Una prospettiva che però non pare al momento figurare nella bozza di conclusioni del vertice. Secondo il testo, ancora work in progress, anticipato a Politico da due alti funzionari, i 43 Paesi membri si appresterebbero a dichiarare che «saremo nella posizione di estendere un invito all’Ucraina (ad aderire alla Nato, ndr) quando gli Alleati saranno d’accordo e le condizioni saranno raggiunte». Un itinerario decisamente troppo vago rispetto alle aspirazioni di Kiev. E così Volodymyr Zelensky, che domani sarà personalmente al vertice di Vilnius, si lascia andare via Twitter ad uno sfogo di rara durezza contro i partner che pure da quasi 18 mesi lo sostengono con ogni mezzo.

L’intemerata di Zelensky

«L’Ucraina sarà rappresentanti al summit Nato di Vilnius, per una questione di rispetto. Ma anche l’Ucraina merita rispetto», ringhia in inglese il presidente ucraino. «In viaggio verso Vilnius, abbiamo ricevuto segnali che si sta discutendo un testo sull’invito all’Ucraina a diventare membro Nato, e non sulla sua effettiva membership, per di più senza l’Ucraina: è una cosa assurda e senza precedenti che non sia definito un calendario né per l’invito né per la membership dell’Ucraina, mentre si aggiungono persino «condizioni» all’invito». Per Zelensky tutto ciò significa una cosa sola, ed amarissima: che «si lascia una finestra d’opportunità per trattare l’adesione dell’Ucraina alla Nato nei negoziati con la Russia. E per la Russia, ciò vale come una motivazione per continuare il suo terrore». Durissima la conclusione dell’attacco agli Alleati, a partire dagli Usa di Biden: «L’incertezza è debolezza. E ne parlerò apertamente al vertice».

Gli impegni della Nato e l’ira del Cremlino

Sul Il vertice si è aperto questa mattina con una ventata di ottimismo dettata dall’accordo annunciato ieri sera a sorpresa dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, per sbloccare – con l’assenso del presidente turco Recep Tayyip Erdogan – l’adesione dell’altro grande Paese in “lista d’attesa”, la Svezia. Quanto all’Ucraina, la Francia di Emmanuel Macron ha annunciato in apertura del summit la decisione di inviare i missili a lungo raggio Scalp, la Germania la consegna di nuove armi per un valore di 700 milioni di euro di armi. Iniziative queste che hanno mandato su tutte le furie la Russia: «L’ingresso della Svezia nella Nato avrà un impatto sulla nostra sicurezza», ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Mosca, secondo quanto riporta l’agenzia Ria Novosti, «monitorerà da vicino gli sviluppi del summit di Vilnius, per adottare eventualmente delle contromosse atte a garantire la propria sicurezza», considerato che la Nato «sta mostrando un atteggiamento ostile nei confronti della Russia».

La questione delle bombe a grappolo

L’altro tema che divide gli Alleati nei conciliaboli in corso a Vilnius è quello delle bombe a grappolo, che gli Stati Uniti hanno annunciato forniranno all’Ucraina. Assediato dalle critiche degli Alleati, e dalle domande della stampa, il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan ha ribadito oggi che si tratta di «una misura temporanea», in attesa di rifornire Kiev di munizioni unitarie. Stoltenberg, invece, ha evitato di esprimere una posizione netta a riguardo: «Alcuni alleati hanno firmato le convenzioni sulle bombe a grappolo e alcuni no, quindi non è una posizione Nato. Gli alleati hanno posizioni differenti su queste convenzioni. Quello che però va capito è che le bombe a grappolo sono già state usate da entrambe le parti in questa guerra e sono già in uso. La differenza è che la Russia usa le bombe a grappolo per invadere un altro Paese».

Leggi anche: