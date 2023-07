Padova far west. Stalker investe un carabiniere e il collega gli spara. Entrambi finiscono in codice rosso in ospedale

Momenti di paura questo pomeriggio a Padova per una sparatoria che ha coinvolto un carabiniere ed uomo, sfuggito a un controllo per stalking. Poco prima che il carabiniere aprisse il fuoco l’uomo, con la sua auto, aveva investito un collega del militare. L’episodio, di cui manca ancora una ricostruzione dettagliata ufficiale, è avvenuto in via Castelfidardo, nel quartiere Sacra Famiglia, dove vive la ex moglie dell’investitore. Secondo quanto riporta Padova Oggi lo stalker aveva un divieto di avvicinamento nei confronti della ex compagna. La donna, raggiunta dall’uomo, ha allertato il 112. I militari sono intervenuti pensando di svolgere un tranquillo accertamento ma il segnalato è salito sulla auto e ha investito uno dei due carabinieri intervenuti. Poi ha estratto un coltello dalla tasca, rivolgendosi con tono minaccioso verso il collega ancora incolume, che ha reagito aprendo il fuoco. Il carabiniere ferito e il suo investitore sono in ospedale, entrambi ricoverati in condizioni gravi.

