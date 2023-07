Lite a Forte dei Marmi, la versione di Cristante: «Intervenuti solo per calmare gli animi» – Il video

Dopo che, negli scorsi giorni, aveva fatto molto discutere un video ritraente Leonardo Spinazzola e Bryan Cristante che litigavano con un passante a Forte dei Marmi, in Toscana, arriva la versione dei diretti interessati. In particolar modo, di Cristante: il centrocampista giallorosso ha offerto infatti il contesto che aveva motivato le urla dell’uomo («Pisciate davanti alla sua porta e mi fate la predica, ma da dove c**zo venite?»). Spiegando che un suo amico avrebbe urinato in un vaso, scatenando la furia dei presenti. A quel punto lui sarebbe intervenuto per scusarsi in suo nome e provare ad abbassare i toni della discussione. A distanza di poco tempo, Spinazzola si era introdotto tra i litiganti per lo stesso motivo, ovvero quello di calmare gli animi. Alla fine, il loro lavoro di mediazione sarebbe andato a buon fine, e la faccenda si sarebbe risolta. La versione, anticipata già in una nota ufficiale della società giallorossa, sembra trovare conferma nel nuovo video diffuso oggi.

