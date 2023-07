No! Questo video non dimostra l’esistenza di un traffico di bambini in Cina per il fantomatico adrenocromo

Un video scioccante, diffuso dal canale Telegram del complottista “Ugo Fuoco“, sostiene l’esistenza di un presunto traffico di bambini nella provincia cinese dello Xinjiang. La clip inizia con le riprese di un linciaggio a quelli che vengono considerati i trafficanti, per poi proseguire con le immagini che mostrano un involucro di polistirolo contenente il corpo di un bambino coperto con del ghiaccio, suggerendo un coinvolgimento nel mercato nero dell’espianto di organi. Si tratta di una notizia completamente falsa che riporta la narrazione complottista QAnon dell’adrenocromo, la fantomatica «droga dei poteri forti».

Il video è stato montato con due scene riguardanti due storie diverse.

Il video del linciaggio riguarda degli uomini accusati di frode.

Nel secondo video il bambino era morto annegato e trasportato dai familiari in una scatola con del ghiaccio per far arrivare il suo corpo integro nella sua città natale per il funerale.

Analisi

Ecco un esempio di condivisione del video e del testo in un post del 2 luglio 2023:

TRAFFICO DI BAMBINI SCOPERTO NELLA PROVINCIA CINESE DELLO XINJIANG I BIMBI VENIVANO RAPITI, UCCISI E CONSERVATI ALL’INTERNO DI INVOLUCRI DI POLISTIROLO RICOLMI DI GHIACCIO, DESTINATI AL MERCATO NERO DELL’ESPIANTO DI ORGANI. ALCUNI DEI RESPONSABILI SONO STATI LEGATI E LINCIATI DAI PARENTI DELLE VITTIME. QUESTO ATROCE FENOMENO È PURTROPPO LARGAMENTE DIFFUSO OVUNQUE NEL MONDO E NON INTERESSA SOLTANTO I PAESI MENO SVILUPPATI. OGNI ANNO MILIONI E MILIONI DI BAMBINI VENGONO RAPITI ED UTILIZZATI PER ESPIANTO D’ORGANI, ESTRAZIONE DI ADRENOCROMO OPPURE POSTI IN SCHIAVITÙ SESSUALE. IL TUTTO, NATURALMENTE, APPANNAGGIO DEI FACOLTOSI DEL MONDO CHE UTILIZZANO LA VITA DI CHIUNQUE SENZA ALCUNO SCRUPOLO TRATTANDOLA COME MERCE.

Il video e il testo che lo accompagna risalgono a un post Telegram del 28 novembre 2022 del canale del complottista “Ugo Fuoco”. Nel testo presente nella clip leggiamo una delle teorie del complotto della setta complottista QAnon: la fantomatica storia dell’adrenocromo (ne parliamo qui).

La prima scena del linciaggio

In realtà, il video condiviso da “Ugo Fuoco” è formato da due clip diverse relativi a due contesti diversi. Riguardo alla scena di linciaggio mostrata nel video, le autorità della contea di Sinan avevano chiarito che la vicenda risale al 2017 e che gli uomini ripresi vennero accusati di frode, non di traffico di bambini.

Il video del bambino

Passando alla clip del bambino all’interno della scatola con del ghiaccio, le autorità della provincia di Hunan avevano chiarito la vicenda in un comunicato del 2018. Il bambino era annegato a Guangzhou nel 2017 e, data l’estate e le alte temperature, i suoi familiari decisero di conservarne il corpo in una scatola di gommapiuma con ghiaccio per impedire il rapido deterioramento durante il trasporto nella sua città natale per il funerale. L’uso del ghiaccio aveva quindi lo scopo di preservare il corpo, non di coinvolgere il bambino in un presunto traffico di organi.

Il video del bambino venne diffuso sempre nel 2017 con un’altra narrazione: quella del piccolo che per stare al fresco si mise a riposare nella scatola e il padre, senza rendersene conto, l’avrebbe chiuso nel frigorifero “uccidendolo di freddo”.

Conclusioni

Il video non ha nulla a che fare con un presunto traffico di bambini in Cina. La clip è composta da due scene riguardanti due episodi diversi avvenuti in luoghi distanti tra loro.

