La magia di Nara, la città dei cervi in Giappone – Il video

Nara è una città giapponese vicino a Kyoto. È stata capitale del Giappone dal 710 al 794 ed è Patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 1998. Qui si trovano uno dei templi più amati del Giappone e un immenso parco popolato da cervi e cerbiatti. A Nara qualcuno noterà una certa presenza di questi esemplari, non solo fisica (gli animali circolano liberamente nel centro cittadino) ma anche con monumenti in loro onore. Sono oltre 1.200 i cervi in circolazione. Ed eccoli qui, in questo video, al riparo dalla pioggia. Alla base di questo amore c’è una leggenda. Takemikazuchi-no-Mikoto, del Santuario di Kashima, quando raggiunse il Santuario Kasuga Taisha di Nara, arrivò in sella ad una meravigliosa cerva bianca. Da quel momento i cervi sono considerati sacri. Fino a metà del 1600 cagionarne la morte prevedeva la pena capitale.

(video twitter @TansuYegen)

Leggi anche: