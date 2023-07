Si dà fuoco per sostenere lo sciopero di Hollywood: la protesta dello stuntman di Harrison Ford – Il video

Non si ferma lo sciopero di Hollywood messo in atto da sceneggiatori e attori che chiedono migliori condizioni economiche e lavorative dei dipendenti del settore. Lo stuntman di Harrison Ford nell’ultimo film di Indiana Jones si è dato fuoco durante una delle manifestazioni di protesta. Si tratta di Mike Massa, che ha deciso di salire su un palco di Atlanta mentre giacca e pantaloni gli andavano a fuoco. La scena è stata ripresa dall’attrice Elena Sanchez, e pubblicata sul suo profilo Instagram con su scritto: «Gli stuntman preferiscono bruciarsi per davvero piuttosto che essere metaforicamente bruciati dagli studios». In realtà, si trattava di un’operazione controllata e gli estintori erano pronti nel caso in cui l’uomo fosse stato in pericolo. Lo sciopero in questione va avanti da diversi mesi ed è stato messo in atto inizialmente dal sindacato degli sceneggiatori. Dallo scorso 13 luglio si sono uniti anche gli attori, dando vita di fatto al più grande sciopero degli ultimi 63 anni. Le motivazioni alla base sono molteplici, dagli stipendi fino ai danni causati dallo streaming e dall’intelligenza artificiale.

