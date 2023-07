Andrea Giambruno «licenzia» il ministro tedesco che si era lamentato del clima in Italia: «Se non ti sta bene tornatene nella Foresta Nera» – Il video

Il compagno della premier Giorgia Meloni, Andrea Giambruno, ha attaccato in tv il ministro della Sanità tedesco Karl Lauterbach, che alcuni giorni fa – nel corso di una vacanza in Italia – aveva espresso forti dubbi sulla capacità dei Paesi del Sud Europa di poter continuare a ospitare turisti di fronte alle temperature roventi causate dal cambiamento climatico. «Se non ti sta bene stai a casa tua. Stai nella Foresta Nera, no?», ha ringhiato in diretta Giambruno nel corso della sua trasmissione su Rete 4 Diario del giorno. «Sono 20, 30 anni che in qualche modo i tedeschi ci devono spiegare come dobbiamo vivere noi. E se non ti sta bene te ne stai a casa tua», ha “arringato” gli altri ospiti e i telespettatori il compagno della premier, atterrata proprio nelle scorse ore a Washington per la visita internazionale più importante da quando è giunta a Palazzo Chigi, quella alla Casa Bianca. «Se le cose continuano così, queste destinazioni di vacanza non avranno futuro a lungo termine. Il cambiamento climatico sta distruggendo l’Europa meridionale. Un’era volge al termine», aveva scritto sui suoi canali social il 13 luglio Karl Lauterbach, in viaggio nel centro Italia. Lauterbach è un medico epidemiologo, candidato alle ultime elezioni tedesche con la Spd e portato quindi al governo da Olaf Scholz. Ieri sempre nel suo programma Giambruno aveva anche dato voce a tesi più o meno esplicitamente negazioniste degli effetti del cambiamento climatico mostrando in tv un articolo del 1967 che dimostrerebbe come gli eventi climatici estremi d’estate non siano affatto una novità: tesi che non regge per diverse ragioni, come dimostrato qui da Open.

