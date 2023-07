Incidente per Salmo, saltano due concerti: «Ho rischiato di perdere un braccio»

Le due date siciliane del Summer Tour di Salmo sono state annullate. Ad annunciarlo è il rapper, che su Instagram ha pubblicato due foto che lo ritraggono in ospedale e con una fascia al braccio. «Sto bene, ieri ho rischiato di perdere il braccio con una porta di vetro. Sono stato molto fortunato – ha scritto il rapper sui social -. Ringrazio i ragazzi del pronto soccorso di Roma per avermi ricucito. Purtroppo non sarò presente domani in Sicilia, perdonatemi». Pericolo scampato dunque, ma il tour estivo del cantante sardo dovrà comunque subire una piccola pausa. Salmo era atteso infatti il 28 luglio al Green Pop Festival di Palermo e il giorno dopo, il 29 luglio, al Wave Summer Music di Catania. Entrambe le date sono state cancellate. Il tour italiano del rapper sardo dovrebbe riprendere direttamente il 16 agosto al Sottosopra Festival di Gallipoli, in Puglia. Lo show di Salmo proseguirà poi il 21 agosto al Follonica Summer Nights (GR), il 23 agosto all’AMA Festival di Romano D’Ezzelino (VI), il 25 agosto al SanB Sound di San Benedetto del Tronto (AP), il 27 agosto al festival Fatti di Musica di Acri (CS) per poi concludersi il 10 settembre al Decibel Open Air di Firenze. Nel mezzo anche alcune date internazionali nelle vesti di dj: a Corfù (Grecia), Pag (Croazia) e Attard (Malta). Il 7 ottobre ci sarà poi il concerto a Scampia, a Napoli. Uno degli appuntamenti più attesi del tour di Salmo, che quest’estate è stato protagonista di un dissing con il collega Luché, originario proprio del capoluogo campano.

INSTAGRAM | La storia con cui Salmo ha fatto sapere ai suoi fan dell’incidente

