Per Trump arriva l’incriminazione per l’assalto a Capitol Hill, l’ultima minaccia: «Non ho fatto niente di sbagliato: così distruggono l’America»

«Una mia incriminazione distruggerebbe ulteriormente gli Stati Uniti». A scriverlo sul social Truth è Donald Trump, dopo l’incontro fra i suoi legali e il procuratore Jack Smith, nominato per le indagini relative all’ex presidente. Il colloquio tra le parti, definito dallo stesso Tycoon «costruttivo», si è svolto dopo che ai suoi avvocati è stato detto di attendersi un’altra incriminazione contro Trump per l’assalto al Congresso del 6 gennaio. Mentre il gran giurì è riunito, Todd Blanche e John Lauro – i legali dell’ex presidente – avrebbero richiesto di vedere il funzionario del dipartimento di Giustizia proprio nella speranza «di ritardare una possibile incriminazione» che sarebbe «inopportuna – scrive la Cnn – a un mese dal primo dibattito dei candidati repubblicani» in corsa alle presidenziali 2024. Non è però ancora chiara la tempistica precisa per queste (nuove) accuse. È probabile che i tempi siano stretti: l’ex presidente ha infatti ricevuto a metà luglio una sorta di avviso di garanzia e solitamente la missiva è seguita da un’incriminazione nel giro di poche settimane. Per Trump si tratta della terza incriminazione dall’inizio dell’anno, più pesante delle altre: il pagamento alla pornostar Stormy Daniels e le carte segrete a Mar-a-Lago. I capi di accusa di cui dovrà rispondere non sono ancora note, ma per il New York Times – che dieci giorni fa ha chiesto ad alcuni esperti di commentare la lettera ricevuta da Trump – potrebbero riguardare l’ostruzione di una procedura ufficiale e la cospirazione per frodare gli Stati Uniti. I fatti contestati risalgono 6 gennaio 2021, quando un gruppo di sostenitori di Trump ha assaltato la sede del Congresso a Washington per fermare il processo di certificazione del risultato delle elezioni presidenziale, vinte pochi mesi prima da Joe Biden. Eppure, nonostante le battaglie legali che lo vedono protagonista, Trump continua a volare nei sondaggi distanziando sempre più Ron DeSantis, il suo maggiore rivale fra i conservatori.

Leggi anche: