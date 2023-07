I big di Italia Viva al Twiga con Daniela Santanchè: «C’erano Boschi, Bonifazi e Nobili»

Durante lo scorso week end i vertici di Italia Viva si sono ritrovati al Twiga. Nel locale di Flavio Briatore hanno cenato con Daniela Santanchè. A parlare della circostanza è oggi il Corriere della Sera, che racconta come la cena sia stata a base di sushi e schiacciatine. Santanchè ha ceduto di recente le sue quote del Twiga proprio a Briatore e al compagno Dimitri Kunz. Per dribblare le accuse di conflitto d’interesse con la sua carica di ministro del Turismo nel governo Meloni. Alla tavolata con la “Santa” erano presenti Maria Elena Boschi, il deputato Francesco Bonifazi e il consigliere regionale Luciano Nobili. Oltre all’ex parlamentare di Forza Italia Andrea Ruggieri, oggi direttore del renzianissimo Riformista. Ruggieri venerdì sera è stato il collante dei due tavoli.

I due tavoli

In partenza infatti a un tavolo c’erano Boschi e Bonifazi insieme all’avvocato tributarista Roberto Simoni. A un altro sedevano la ministra e alcuni suoi amici. Tra cui l’ex compagno Canio Mazzaro, indagato a Bergamo per truffa ai danni dello Stato proprio per una società che condivideva con Santanchè. E naturalmente Kunz. In tutto alla tavolata hanno partecipato una ventina di persone. Alla fine tutti hanno assistito allo spettacolo del performer Alessandro Ristori. Bonifazi, ex tesoriere del Pd, è un habitué del Twiga. Non c’era invece Briatore.

In copertina: foto dal Corriere della Sera

Leggi anche: