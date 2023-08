Benzina, al via da oggi i cartelloni con la media nazionale dei prezzi: Bolzano e Puglia le aree più care

È di 1,984 euro per la benzina e 1,854 euro per il diesel la media nazionale al litro del prezzo dei carburanti. A rivelarlo sono i dati pubblicati sul sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy. A partire da oggi, 1 agosto, la media nazionale dei prezzi dovrà essere esposta dagli impianti di distribuzione presenti su tutta la penisola, con l’obiettivo di favorire la trasparenza sui prezzi. Guardando ai singoli territori, sono la provincia autonoma di Bolzano e la Puglia a far registrare i valori più alti, rispettivamente 1,945 e 1,943 euro al litro per la benzina verde self-service. Sotto la soglia di 1,9 euro al litro solo le Marche (1,892) e il Veneto (1,898).

I prezzi dei carburanti sono finiti in questi giorni al centro di un braccio di ferro tra governo e associazioni dei consumatori, che lamentano prezzi sopra i due euro al litro in diverse zone d’Italia (e in particolare lungo le autostrade). Da qui la richiesta di Assoutenti all’esecutivo di «monitorare con attenzione l’andamento dei prezzi di benzina e gasolio e svelare cosa avviene nella formazione dei listini durante tutta la filiera, dall’estrazione alla vendita presso i distributori». Il Mimit, proprio a partire dai dati settimanali sull’andamento dei prezzi del carburante, ha risposto precisando che la media nazionale è inferiore alla soglia psicologica dei 2 euro al litro. Non solo: «Dall’inizio del 2023 il prezzo industriale di benzina e gasolio, al netto quindi della tassazione, in Italia resta stabilmente più basso di quello in Spagna, Germania e Francia», ha aggiunto il ministero di Adolfo Urso.

I prezzi euro/litro divisi per regione

Abruzzo

GASOLIO (Self): 1.772

BENZINA (Self): 1.909

GPL (Servito): 0.713

Gasolio (Servito): 1.475

Basilicata

GASOLIO (Self): 1.786

BENZINA (Self): 1.935

GPL (Servito): 0.714

Gasolio (Servito): 1.395

Calabria

GASOLIO (Self): 1.800

BENZINA (Self): 1.939

GPL (Servito): 0.760

Gasolio (Servito): 1.502

Campania

GASOLIO (Self): 1.758

BENZINA (Self): 1.912

GPL (Servito): 0.664

Gasolio (Servito): 1.377

Emilia Romagna

GASOLIO (Self): 1.768

BENZINA (Self): 1.911

GPL (Servito): 0.654

Gasolio (Servito): 1.315

Friuli Venezia Giulia

GASOLIO (Self): 1.780

BENZINA (Self): 1.922

GPL (Servito): 0.691

Gasolio (Servito): 1.315

Lazio

GASOLIO (Self): 1.757

BENZINA (Self): 1.902

GPL (Servito): 0.681

Gasolio (Servito): 1.485

Liguria

GASOLIO (Self): 1.804

BENZINA (Self): 1.938

GPL (Servito): 0.773

Gasolio (Servito): 1.446

Lombardia

GASOLIO (Self): 1.774

BENZINA (Self): 1.911

GPL (Servito): 0.668

Gasolio (Servito): 1.388

Marche

GASOLIO (Self): 1.751

BENZINA (Self): 1.892

GPL (Servito): 0.724

Gasolio (Servito): 1.391

Molise

GASOLIO (Self): 1.769

BENZINA (Self): 1.914

GPL (Servito): 0.732

Gasolio (Servito): 1.423

Piemonte

GASOLIO (Self): 1.773

BENZINA (Self): 1.911

GPL (Servito): 0.671

Gasolio (Servito): 1.381

Puglia

GASOLIO (Self): 1.771

BENZINA (Self): 1.943

GPL (Servito): 0.676

Gasolio (Servito): 1.422

Sardegna

GASOLIO (Self): 1.796

BENZINA (Self): 1.938

GPL (Servito): 0.828

Gasolio (Servito): Non disponibile

Sicilia

GASOLIO (Self): 1.774

BENZINA (Self): 1.923

GPL (Servito): 0.729

Gasolio (Servito): 1.651

Toscana

GASOLIO (Self): 1.772

BENZINA (Self): 1.910

GPL (Servito): 0.699

Gasolio (Servito): 1.533

Umbria

GASOLIO (Self): 1.759

BENZINA (Self): 1.908

GPL (Servito): 0.724

Gasolio (Servito): 1.349

Valle d’Aosta

GASOLIO (Self): 1.790

BENZINA (Self): 1.928

GPL (Servito): 0.806

Gasolio (Servito): 1.299

Veneto

GASOLIO (Self): 1.753

BENZINA (Self): 1.898

GPL (Servito): 0.667

Gasolio (Servito): 1.321

Provincia di Bolzano

GASOLIO (Self): 1.804

BENZINA (Self): 1.945

GPL (Servito): 0.771

Gasolio (Servito): 1.506

Provincia di Trento

GASOLIO (Self): 1.783

BENZINA (Self): 1.922

GPL (Servito): 0.726

Gasolio (Servito): 1.288

Credits foto: ANSA/Tino Romano | Un benzinaio in una stazione di servizio vicino a Torino (27 luglio 2023)

Leggi anche: