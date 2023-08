Musk conferma, l’incontro di Mma con Zuckerberg si farà: «Verrà trasmesso in diretta su X e il ricavato andrà in beneficenza»

Prima il guanto di sfida, raccolto dall’avversario, poi le voci sulla possibilità che il Colosseo facesse da sfondo alla sfida, presto smentite, infine le offese e il silenzio, e la battaglia che sembrava essersi spostata sul piano della rivalità tra social. Sembrava che l’incontro di arti marziali tra Elon Musk e Mark Zuckerberg non fosse altro che l’ennesima sparata del patron di Tesla, alla quale il fondatore di Meta non si era sottratto. E forse è davvero così, ma nelle ultime ore Musk ha twittato quello che dovrebbe essere l’annuncio ufficiale: la sfida di Mma, le arti marziali miste, si farà. «Il combattimento Zuck v Musk verrà trasmesso in diretta su X», come ha ribattezzato il social network Twitter, «tutto il ricavato andrà in beneficenza per i veterani». Certo nelle ultime settimane Zuckerberg non è stato con le mani in mano. A metà luglio si allenava con Israel Adesanya e il macedone Alexander Volkanoski, due dei più forti campioni al mondo di Mma. Così Musk sembrava aver virato su un altro tipo di sfida, quella sulla lunghezza del pene. Ora però il patron di Tesla sembra averci ripensato, ma c’è da aspettarsi qualche altra sorpresa. A cominciare dall’attesa risposta del collega “Zuck”.

