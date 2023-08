Taxi gratis fuori dalle discoteche, l’ex del Grande Fratello Nikita Pelizon: «Idea mia, discussa in un tavolo governativo»

Dietro la sperimentazione dei taxi gratis all’uscita dalle discoteche per chi – sottoponendosi all’alcoltest – superi i limiti imposti dalla legge per mettersi alla guida, ci sarebbe un’idea di Nikita Pelizon, influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. A dichiararlo è lei stessa con alcuni post sui suoi profili social. «È ufficiale, è stata approvata la mia idea riguardo la sicurezza stradale, discussa durante il tavolo governativo», ha scritto su Twitter ringraziando l’Associazione Italiana Content Digital Creators (Aicdc). Con una storia su Instagram si è detta grata anche nei confronti dei suoi follower che le avrebbero inviato diverse idee per migliorare la sicurezza stradale in Italia. Sarebbero diversi i temi di discussione su cui è stata coinvolta Pelizon, come anche alcuni relativi alla comunicazione. «Questa decisione è stata la più rapida per l’estate 2023, ma secondo me vanno definiti meglio alcuni dettagli. Adesso ci lavoreremo con l’Associazione Influencer, faremo cose nuove e vedremo come andrà, sperando di ridurre gli incidenti per questa estate», ha detto l’ex Grande Fratello.

Cosa prevede la sperimentazione

La sperimentazione in questione è attiva da agosto a metà settembre, su iniziativa del ministero dei Trasporti e d’intesa con le associazioni di settore, per far fronte al grande problema della sicurezza stradale. Il ministero ha messo a disposizione un fondo per pagare taxi o navette ai frequentatori di discoteche e locali che non siano nelle condizioni di tornare a casa in sicurezza dopo una serata. Attualmente riguarda sei locali – Mascara All Music, Mantova; Il Muretto, Jesolo Lido (Venezia); Praja, Gallipoli (Lecce); Baia Imperiale, Gabicce Mare (Pesaro – Urbino); Naki Discoteca, Pavia; La Capannina, Castiglione della Pescaia (Grosseto) – e poi verrà fatta una valutazione a fine sperimentazione per capire se può essere adottata come norma.

Leggi anche: