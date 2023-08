Totti jr saluta la Roma: Cristian passerà alla Primavera del Frosinone

L’addio di Cristian Totti alla Roma, non ancora ufficiale ma annunciato sui social e confermato dal presidente della sua prossima squadra, mette fine a un’epoca. Nel 1989 Francesco Totti entrava nelle Giovanili del club giallorosso per iniziare una carriera che lo ha portato a diventare capitano e trascinatore della Roma per 25 anni, fino al ritiro dal calcio nel 2017. Il primogenito dell’ex bandiera romanista e di Ilary Blasi ha seguito le orme del padre nelle Giovanili del club ma ora è un passo dalla sua nuova avventura. «Official Football Player of Frosinone Calcio» si legge sul profilo Instagram del 17enne, nato il 6 novembre 2005. Cristian avrebbe quindi firmato con il Frosinone, neopromosso in Serie A, e si aggregherà alla Primavera. Una notizia confermata dal presidente dei ciociari, Maurizio Stirpe. «Conosco bene Francesco da anni e ha chiesto a me e al direttore Angelozzi di dare un’opportunità a suo figlio Cristian e siamo lieti di farlo», ha detto Stirpe, «non ho avuto l’opportunità ancora di conoscere il ragazzo, ma non mancherà l’occasione. Gli auguro il meglio, e naturalmente a tutta la nostra squadra Primavera». Il quasi 18enne si trasferirà a Frosinone e frequenterà il liceo dell’istituto San Bernardo, nell’abbazia di Casamari. I primi contatti tra la famiglia Totti e la società c’erano stati a giugno, ora Cristian verrà allenato da Angelo Gregucci, allenatore della Primavera ed ex difensore della Lazio dal 1986 al 1993. Non sarà l’unico Totti del club: nell’Under 14 Elite giocherà Gabriele Totti, il nipote di Francesco e cugino di Cristian. Il giovanissimo classe 2010, anche lui attaccante, è arrivato dalla Totti Soccer School.

