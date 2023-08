Il principe Harry non è più «Sua altezza reale»: la Royal Family cancella il titolo nobiliare dal sito ufficiale

A tre anni dalla rinuncia allo status di senior royal, sul sito ufficiale della Famiglia Reale nella pagina dedicata al Principe Harry è stato rimossa la dicitura «Sua altezza reale». La rimozione della dicitura fa seguito alla decisione del Duca di Sussex e della moglie Megahn Sua Altezza Reale è stato rimosso dai riferimenti al Duca tre anni dopo che lui e sua moglie, Meghan Markle, Duchessa del Sussex, avevano deciso di «fare un passo indietro come senior royal» della Royal Family. Quanto alle modifiche apportate un portavoce della famiglia reale inglese ha dichiarato: «Il sito web della famiglia reale contiene oltre 5.000 pagine di informazioni sulla vita e il lavoro della famiglia reale. Dopo la morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II, i contenuti sono stati rivisitati e aggiornati periodicamente. Alcuni contenuti potrebbero non essere aggiornati fino al completamento di questo processo». Il principe Harry è stato anche “retrocesso” nella gerarchia della famiglia presente sul sito, finendo in coda a tutti i membri della famiglia reale, ma restando sopra al principe Andrea, terzogenito della regina Elisabetta e fratello di re Carlo III, a cui è stato revocato ogni titolo e incarico di rappresentanza nella famiglia reale a seguito dello scandalo sessuale che hanno visto come principale imputato (e condannato) Jeffrey Epstein.

Le modifiche apportate alla pagina ufficiale del Duca di Sussex, con la cancellazione del titolo nobiliare “His Royal Highness”

Leggi anche: