A 92 anni muore Antonella Lualdi, musa dei grandi registi del cinema italiano

Musa dei grandi registi italiani, da Ettore Scola a Vittoria Gasmann, idolo di una generazione negli anni Cinquanta e Sessanta, se ne va a 92 anni l’attrice Antonella Lualdi. Nata a Beirut, Lualdi era ricoverata in un ospedale fuori Roma. Aveva sposato il collega Franco Interlenghi con cui aveva percorso un lungo cammino anche professionale. Tra i suoi film più importanti: Cronache di poveri amanti di Carlo Lizzani, Il più comico spettacolo del mondo (1953) di Mario Mattoli, Gli innamorati (1955) di Mauro Bolognini, Padri e figli (1957) di Mario Monicelli, Giovani mariti (1958), Se permettete parliamo di donne di Ettore Scola (1964). L’ultimo film in cui ha recitato è La bella società di Gian Paolo Cugno (2009). Appassionata anche di musica (incise anche un album come cantante), nel 2018 esce la sua autobiografia, intitolata Io Antonella amata da Franco (Manfredi Edizioni).

