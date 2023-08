Libero e Saviano che prega Maria De Filippi e Pier Silvio Berlusconi per lavorare a Mediaset

Roberto Saviano vuole andare a Mediaset? Dopo l’addio forzato alla Rai lo scrittore ha criticato in più occasioni i vertici di Viale Mazzini. Ora la copertina di Oggi in cui la rivista celebra la prima estate della conduttrice senza Maurizio Costanzo e Silvio Berlusconi secondo Libero sarebbe rivelatrice. E la prova sarebbe nella lettera di Saviano a Maria De Filippi. In cui le lodi sperticate dovrebbero fare da apripista a una sua partecipazione al programma Amici. «La potenza di Maria è quella di riuscire ad affrontare anche la situazione più banale, stereotipata, dandole un tocco di autenticità, approcciandola da un punto divista che rende quel racconto uno spazio in cui tutti si riconoscano», dice. «Mai avrei pensato di poter trovare una prossimità con il suo metodo perché lo credevo molto distante e, invece, possiede molti punti secanti», aggiunge.

Le performance

Saviano ha già partecipato al programma. «Fu un successo incredibile e credo sia ancora qualcosa che dovremmo fare: portare insieme i libri in televisione», dice. Per questo Libero pronostica un ok di Pier Silvio in caso di richiesta da parte di De Filippi. Certo, bisogna vedere cosa ne pensa Marina. Nel frattempo diventata critica nei confronti della tassa sulle banche. All’epoca del suo abbandono della Mondadori tra i due quando lo scrittore dedicò la sua laurea honoris causa in Giurisprudenza ai pubblici ministeri di Milano (Boccassini, Forno e Sangermano). La figlia di Berlusconi si disse inorridita. Lui disse di sentirsi minacciato dall’editore. Lei rispose che aveva appreso dal padre una regola: «Sì alla critica no alla censura». E aggiunse. «Noi Berlusconi intendiamo e interpretiamo il mestiere dell’editore. Un mestiere che si fonda su alcuni valori irrinunciabili: il rispetto di tutte le opinioni, la libertà di espressione, il pluralismo. In tutto questo non c’è alcuna faticosa concessione e niente di eroico. Questi sono gli stessi valori ai quali sono stata educata e che ho visto e vedo mio padre difendere da sempre».

Leggi anche: