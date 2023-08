Bisceglie, il “trasformismo” dell’ex sindaco Spina: dal centrodestra al Pd e ritorno, ora coordinatore provinciale di Azione

Prima centrodestra, poi centrosinistra, infine Azione. Cambi di partito, e pure di direzione, che hanno riguardato Francesco Spina, ex sindaco di Bisceglie, che ieri – venerdì, 11 agosto – è stato nominato coordinatore provinciale della forza politica di Carlo Calenda. Un ingresso, che secondo Azione, potrà «arricchire la qualità politica e amministrativa della classe dirigente del partito, soprattutto in vista dei prossimi congressi cittadini, provinciali e regionale, affinché altre persone possano condividere il metodo delle idee e delle riforme come unico mezzo per rendere significativo l’impegno in politica». Eppure il suo trasformismo negli anni non è affatto passato inosservato. Come scrive Annarita Digiorgio sul Riformista, nel 2016 l’allora sindaco di Bisceglie e presidente della provincia di Barletta Andria Trani di centrodestra si era “contraddistinto” per aver preso la tessera del Pd insieme a 22 esponenti della sua maggioranza e altre 400 persone. Tutte iscrizioni, però, fatte con poche carte di credito. All’epoca, il segretario nazionale si dissociò da questo episodio. Mentre lo stesso Spina, confidò – stranito – alla piazza pubblica di Facebook i suoi pensieri: «Sono molto stupito dalla spropositata attenzione mediatica intorno alle scelte politiche fatte dal sottoscritto e dai suoi sostenitori»: era il messaggio sui social. Ad esaminare la richiesta di tesseramento dei nuovi adepti, fu il segretario regionale Michele Emiliano che in quell’occasione autorizzò le iscrizioni. Dal centrodestra, dunque, alla corte di Emiliano il passo fu breve: come ricorda Digiorgio, l’anno prima Spina, nonostante la maggioranza di centrodestra, era il coordinatore provinciale delle liste civiche di Emiliano alla regione. Mentre l’anno dopo al congresso nazionale, da iscritto Pd, sostenne Emiliano. Ma non solo: lo scorso maggio, Spina si è inoltre ricandidato come sindaco di Bisceglie, questa volta con Lega e Fratelli d’Italia, portando a casa una sconfitta. E ieri, infine, la nomina a coordinatore provinciale di Azione.

